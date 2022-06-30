Дмитрий Бивол: «Меня не удивляет, что Фьюри приводит себя в порядок после того, как толстеет и употребляет алкоголь в межсезонье»

Чемпион WBA в полутяжелом весе назвал особенность чемпиона WBC в тяжелом весе .

«Что особенного в Фьюри? Во-первых, он вообще классный боксер для всей индустрии бокса. Он очень интересная личность, которую не оставляют без внимания.

Если говорить по поводу его бойцовских качеств, то он уверенный, у него есть боксерский IQ, за счет которого он выигрывает.

Фьюри – большой, подвижный, у него достаточно скорости и хороший боксерский IQ. Вот его качества, за счет которых он выигрывает.

Меня сильно не удивляет, что он приводит себя в порядок после того, как толстеет и употребляет алкоголь в межсезонье. Я как раз люблю бокс за то, что мы можем брать большую паузу», – сказал Бивол.

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