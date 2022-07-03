Чарльз Оливейра: «Я побью Махачева и призову Хабиба вернуться»

Бывший чемпион в легком весе Чарльз Оливейра передумал драться с экс-чемпионом двух дивизионов Конором Макгрегором.

«Я побью . Проблему в легком весе зовут . Забудьте Конора Макгрегора. Давайте устроим это.

Чарльз Оливейра против Ислама Махачева в Бразилии. Я побью его, а затем, кто знает, возможно, Хабиб возобновит карьеру, чтобы подраться со мной.

Я побью Ислама и призову вернуться», – сказал Оливейра.

Тренер Оливейры боится, что бразильца могут засудить в бою с Махачевым, если он состоится в Абу-Даби

Тренер Оливейры: «Чарльз прошел 4 войны с бойцами топ-5, а Махачев до сих пор бился лишь с одним из топ-10»