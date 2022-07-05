Дональд Серроне: «Задумывался о завершении карьеры перед боем с Конором»

Полусредневес UFC Дональд Серроне, завершивший карьеру после поражения от Джима Миллера на UFC 276, рассказал, что задумывался об этом и раньше.

«Перед боем с Макгрегором я задумывался о завершении карьеры. Затем, после боя с ним, я провел еще один поединок. Тогда я просто выполнял обязательства по контракту. Мне не хотелось драться.

Я знал, что мое время придет, и мне нужно было понять, в какой момент лучше уйти. Я позвонил агенту и сказал: «Давай устроим мне еще один бой», и я знал, что это будет мой последний поединок.

Когда я объявил о завершении карьеры, то шокировал свою команду. Они понятия не имели, что я об этом скажу. Да и моя жена об этом не догадывалась. Никто не был в курсе. Это был мой секрет.

Я вернусь. Буду приходить на турниры и смотреть бои, разговаривать с молодым поколением бойцов. Может быть, через года три во мне вновь проснется жажда боев, кто знает? Но в ближайшее время я точно не вернусь к боям», – сказал Серроне.

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