Конор про Зал славы UFC: «Можете называть это бесславной стеной, пока я не заскочу туда и не раскачаю это болото»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях рассказал про отношение к Залу славы UFC.

«Кто еще обладает таким уровнем и напором, как я? Никто! Можете называть это бесславной стеной, пока я не заскочу туда и не раскачаю это болото.

Я жду включения в Зал славы. Я в одном шаге от этого. Я первый во всем. У меня все рекорды. Самый быстрый нокаут. По количеству нокдаунов. По нокаутам в наибольшем количестве дивизионов. По прибыли.

Можете сами продолжить список. Я не спешу, потому что продолжаю разбивать носы и лишать соперников сознания», – написал ирландец.

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