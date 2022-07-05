Масвидаль промыл рану на ноге, используя виски Конора

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль опубликовал видео, на котором обрабатывает рану на ноге виски .

«Получил порез на ступне, когда прыгал в бассейне. Рана не заживает, потому что я постоянно отрабатываю борьбу и тренируюсь. Надо втереть спирт или типа того.

Но дома ничего нет, поэтому кореш предложил использовать вот это дешевый кусок дерьма. Сейчас полью рану этой хренью. Дешевое говно, а не виски. Даже не жжется рана.

Какое здесь вообще содержание спирта?» – сказал Масвидаль на видео.

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