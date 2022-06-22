Хорхе Масвидаль: «Если я не получу бой с Конором, то подерусь с Бернсом»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль назвал имя желаемого соперника, если не удастся подраться с экс-чемпионом двух дивизионов .

«Я готов вернуться в ноябре или декабре. Я не смогу заработать легких денег, если у Конора будет передозировка кокаином. Я просто хочу разбить ему лицо. Давай сделаем это. Давай продадим как можно больше платных трансляций, пока ты не причинил вред своему здоровью.

Я выйду в клетку, нокаутирую его, а потом заберу свой чек. Мне нужны деньги, потому что мне нужно заботится о детях.

Если я не получу бой с Конором, то не знаю, что будет. Вероятно, будет поединок против . Это хороший бой для меня. К тому же Гилберт мне нравится как боец.

Бернс всегда приходит драться. Он старается подчинить своего соперника или нокаутировать его.

Мы устроим для фанатов кровавую драку. Думаю, что все останутся довольны, если мы встретимся в октагоне», – сказал Масвидаль.

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Бернс хочет бой с Масвидалем: «Испытываю огромное уважение к Хорхе. Мы устроим шоу, и я смогу выбить из него дерьмо»