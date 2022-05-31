«У это парня мозг, как у голубя». Конор ответил на вызов Масвидаля

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор Хорхе Масвидаль натив контент Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил полусредневесу Хорхе Масвидалю, который вызвал его на бой и обвинил в употреблении стероидов.

«У этого парня мозг, как у голубя. Глупость за пределами понимания», – написал ирландец.

«Этот мозг с горошину – самый большой бой в твоей жизни.

Так что ты либо слишком напуган, либо слишком глуп, чтобы получить этот чек», – ответил Масвидаль.

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