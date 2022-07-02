Хабиб – о бое с Конором: «Когда я прыгнул, этот вид спорта запрыгнул на другой уровень»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что поединок против Конора Макгрегора вывел ММА на новый уровень.
«Люди никогда не говорят об одном моменте. Они не упоминают, что когда я прыгнул, то вместе со мной весь этот вид спорта перепрыгнул на новый уровень.
Я говорю о поединке и всем, что произошло после него», – уверен Нурмагомедов.
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