Усман хочет перейти в полутяжелый вес: «Там на вершине были парни, с которыми я бы справился»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что думает о переходе в полутяжелый дивизион.

При этом лучший боец промоушена P4P заявил, что может справиться не со всеми полутяжеловесами.

«Я все еще думаю о том, чтобы пропустить средний вес и получить титул чемпиона в полутяжелом весе.

Я просто думаю, что смогу победить некоторых из этих парней. Некоторых! Прежде чем вы все убьете меня, я сказал, что некоторых.

В этом дивизионе есть несколько убийц, и я определенно уважаю их, но я думаю, что среди тех, кто был на вершине, были парни, с которыми я, вероятно, справился бы», – сказал Усман.

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