Тренер Оливейры боится, что бразильца могут засудить в бою с Махачевым, если он состоится в Абу-Даби

Диего Лима, тренер бывшего чемпиона UFC в легком весе , рассказал, почему бразилец не хочет драться с россиянином на UFC 281, который состоится 22 октября в Абу-Даби.

«Почему у Махачева дома? Посмотрите на достижения Чарльза, его историю. Почему не дать ему то, чего он хочет?

Почему бы нам не подраться в Бразилии? Ах да, это должно быть нейтральное место. Хорошо, тогда поехали в Нью-Йорк. Если бы это был Конор Макгрегор, мы бы дрались в Ирландии. Потому что он тоже делал историю.

Зачем нам ехать в Абу-Даби в октябре? Это на два месяца раньше, чем мы хотели вернуться. Чарльз не хочет драться в Абу-Даби, и я как тренер, с ним полностью согласен.

Нашего парня Аллана Насцименто, в прошлом году засудили в поединке с Тагиром Уланбековым на UFC 267 в Абу-Даби. Уланбеков — кузен или друг Хабиба, я не знаю, но он ничего не сделал, чтобы выиграть тот бой.

Все, кто видел поединок, говорили, что Аллан выиграл бой, и в любой другой стране мира так и было бы, но только не в Абу-Даби. Мы не хотим снова столкнуться с этим», – сказал Лима.

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