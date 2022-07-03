Чарльз Оливейра: «Хабибу следовало бы заткнуться и быть чуточку уважительнее»

Бывший чемпион в легком весе Чарльз Оливейра призвал россиянина относиться к нему с уважением.

«Если они хотят этот бой, пусть положат на мой счет кругленькую сумму.

Что касается Хабиба, то он заслуживает всего, что получает. Он потрясающий боец, и для меня было бы честью подраться с ним.

Однако когда он был чемпионом, он был спокойным и уважительным, а теперь он говорит неправду. Он сказал, что я проиграю куче бойцов, и он ошибается. Я продолжаю побеждать.

Ему следовало бы заткнуться и быть чуточку уважительнее, потому что я чемпион. Хабиб был очень почтителен, когда дрался, и теперь он говорит то, что не вызывает у меня уважения», – сказал Оливейра.

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