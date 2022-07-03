Волкановски о победе над Холлоуэем: «Я заткнул многих людей, которым это было необходимо»

Чемпион UFC в полулегком весе прокомментировал победу над в трилогии.

«Я очень рад. Наше противостояние с Максом затянулось. Я забрал пояс, затем у нас состоялся реванш, после которого были разные разговоры.

Говорили, что он выиграл, и это отразилось на мне, стало частью истории. Все в порядке, но мне было нелегко. Были взлеты и падения, нужно было преодолеть это, и я рад поставить точку.

Я заткнул многих людей, которым это было необходимо. Я не пытался проявлять неуважение, но хотел дать ему понять и говорил: «Я вижу все, что ты выбрасываешь». Даже вроде сказал ему, что он слишком медленный», – сказал Волкановски.

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