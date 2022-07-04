Волкановски – о словах Стерлинга: «Пусть болтает, ничего страшного»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски отреагировал на заявление Алджамейна Стерлинга.
Ранее чемпион в легчайшем весе сказал, что победил бы австралийца в очном поединке.
«Ну, пусть болтает, ничего страшного. У него есть целый дивизион, о котором ему стоит переживать.
Респект ему за то, что он встретился с таким бойцом, как Петр Ян, и смог забрать победу, но ему стоит поубавить свой пыл», – ответил Волкановски.
Стерлинг уверен в победе над Волкановски: «Я заставлю его сдаться»
Алекс Волкановски: «Хочу подраться с Оливейрой, потому что это более громкий бой, чем с Махачевым»