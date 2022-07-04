Волкановски – о словах Стерлинга: «Пусть болтает, ничего страшного»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски отреагировал на заявление .

Ранее чемпион в легчайшем весе сказал, что победил бы австралийца в очном поединке.

«Ну, пусть болтает, ничего страшного. У него есть целый дивизион, о котором ему стоит переживать.

Респект ему за то, что он встретился с таким бойцом, как , и смог забрать победу, но ему стоит поубавить свой пыл», – ответил Волкановски.

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