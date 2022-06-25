Костя Цзю: «Не хотелось бы увидеть бой Бивол – Бетербиев. Не хочу, чтобы наши воевали»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу рассказал, почему не хочет, чтобы чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе дрался с чемпионом WBA Дмитрием Биволом.

«У Бивола есть пункт в договоре об обязательном реванше с Саулем Альваресом. Поэтому думаю, мы выигрываем опять, а тогда объединительный бой с Бетербиевым.

Раньше следующего года не получится, потому что слишком мало времени.

Мне не хотелось бы увидеть бой Бивол — Бетербиев. Не хочу, чтобы наши воевали. Я не буду отвечать, кого считаю фаворитом», – сказал Цзю.

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