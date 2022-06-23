Тедди Атлас: «Бивол способен перебоксировать Бетербиева. Будет очень интересно посмотреть этот бой»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Тедди Атлас Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Известный американский тренер Тедди Атлас дал прогноз на возможный бой между чемпионом WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и обладателем титула WBA Дмитрием Биволом.

«Сейчас бы я поставил на победу Бивола, потому что считаю, что у него есть стиль, любительский опыт, ментальность. Он показал это в бою с Саулем Альваресом.

Думаю, что Бивол обладает стилем, необходимым для боя с Бетербиевым: грамотная работа на дистанции, последовательность, дисциплина, отсутствие ошибок.

Бивол способен перебоксировать Бетербиева. Будет очень интересно посмотреть этот бой», – сказал Атлас.

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