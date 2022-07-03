Волкановски после победы над Холлоуэем: «Хочу завоевать статус двойного чемпиона»

Чемпион UFC в полулегком весе заявил о намерении подняться в легкий дивизион.

На UFC 276 Волкановски одержал победу над Максом Холлоуэем единогласным решением судей, проведя четвертую успешную защиту титула.

«Макс – настоящий зверь. Все то давление, которое оказывалось на меня последние несколько дней, оно мне было нужно. Я воспринимал все это, как неуважение и помнил об этом.

Все кто меня сейчас слушает, любите или ненавидите меня, умейте постоять за себя. Люди пытались сломать меня, но я выстоял и теперь никто не может меня сломать.

Я уже доказал, что хочу находиться в октагоне как можно чаще, хочу оставаться активным. Я хочу подняться в весе и стать двойным чемпионом, и я буду защищать оба титула.

Чарльз Оливейра, или кто там будет владеть поясом, никакого неуважения, но я хочу подняться к вам и завоевать статус двойного чемпиона», – сказал Волкановски после боя.

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