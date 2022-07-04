Стерлинг уверен в победе над Волкановски: «Я заставлю его сдаться»

Теги полулегкий вес легчайший вес UFC Алекс Волкановски Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Чемпион легчайшего дивизиона UFC Алджамейн Стерлинг заявил о желании подраться против обладателя титула в полулегком весе Алекса Волкановски.

Стерлинг уверен, что его навыки в борьбе помогут ему одержать победу над австралийцем.

«Мое честное мнение… Я повалю Волкановски в партер и заставлю сдаться», – написал Стерлинг в соцсетях.

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