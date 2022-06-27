Диллашоу про ошибки Яна в бою со Стерлингом: «Показалось, что он просто ожидал окончания поединка»

Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу поделился впечатлениями от поражения в бою с в апреле этого года.

Россиянин проиграл американцу раздельным решением судей.

«Я ждал, что Петр выиграет тот бой. Он допустил несколько серьезных ошибок и показал много дыр в обороне.

Для меня было неожиданностью, что он неправильно уходил от захватов. Показалось, что он просто ожидал окончания поединка, а не сосредотачивался на победе. Он играл в свою игру, как всегда начал не спеша в первом раунде, но Стерлинг был готов к этому.

В последующих раундах мы видели, что произошло. Стерлинг висел на нем, как рюкзак. В единственных двух тейкдаунах, которые провел Стерлинг, Ян отказался от своей спины», – сказал Диллашоу.

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