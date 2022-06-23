Мераб Двалишвили: «Стерлинг будет править легчайшим дивизионом сколько ему захочется. А я выиграю бой с Альдо и спущусь в наилегчайший»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили заявил, что намерен сменить весовую категорию, чтобы избежать боя с чемпионом легчайшего дивизиона Алджамейном Стерлингом.

«Стерлинг будет править дивизионом сколько ему захочется. А я выиграю бой с Жозе Альдо, передохну и, возможно, спущусь в наилегчайший вес.

Посмотрим, для начала мне нужно пройти Альдо.

Думаю, я могу уложиться в лимит наилегчайшего веса. Но сперва нужно будет пройти обследования. Возможно, институт UFC поможет мне с этим. Если выяснится, что я могу сделать вес, то почему нет?» – сказал Двалишвили.

Бой Двалишвили и Альдо может состояться 20 августа на UFC 278.

Двалишвили – Яну: «Не возвращайся. Оставайся в России»

Двалишвили – о словах Стерлинга: «Алджамейн – золото. Благодарен, что могу называть его братом»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные