Умар Нурмагомедов: «Не думаю, что Стерлинг надолго будет чемпионом UFC. Дивизион кишит монстрами»

Российский боец легчайшего дивизиона Умар Нурмагомедов прокомментировал поражение в бою с чемпионом дивизиона .

В апреле россиянин проиграл американцу раздельным решением судей.

«Если Петр хочет приехать к нам, какие проблемы? В любое время. Поможем, чем сможем. Но вообще, если Петру дать побороться с Алджо, то он ему не проиграет.

Петр ему и в борьбе не проиграл, он ему в грэпплинге проиграл, спину отдал. Петр очень хорошо борется, вольная борьба у него неплохая, потому что он долгое время тренировался в Дагестане. У него борьба не слабая.

В бою с Алджо он сделал несколько ошибок, когда отдавал спину. Нужно было стоять и бороться, не отворачиваться, спину не отдавать. В этом были ошибки.

В последнем раунде Петр же не давал ему бороться. Нужно было просто так же подраться. Он бы смог, но просто недооценил его. А так, если 10 раз Петр подерется с Алджо, то он 10 раз его побьет.

Не думаю, что Стерлинг надолго будет чемпионом. Ти Джей Диллашоу может забрать пояс. Если не Ти Джей, то Генри Сехудо. Я уверен в этом. Думаю, сейчас часто будут меняться чемпионы, потому что дивизион кишит монстрами.

Здесь много хороших ребят, шесть чемпионов UFC. Тот же Марлон Вера, тот же Шон О’Мэлли, тот же Петр Ян», – сказал Нурмагомедов.

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