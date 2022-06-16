Фьюри считает, что только он может помочь Джошуа победить Усика: «Пусть притащит свою жирную задницу в Моркам»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что предлагал помощь перед первым поединком с , который англичанин проиграл в 2021 году.

«Джошуа снова проиграет, когда подерется с Усиком. Если только он не притащит свою жирную задницу в Моркам и не позволит мне его тренировать, чтобы он победил, я не вижу, как он выиграет в этом бою. Я говорил это перед их первым поединком», – уверяет Фьюри.

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