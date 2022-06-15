Тайсон Фьюри: «У Джошуа нет ничего, чтобы победить Усика»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри дал прогноз на реванш чемпиона WBO, WBA и IBF Александра Усика и .

«Нужно иметь два двигателя V12, чтобы идти вперед, оказывать давление, когда ты такой большой парень, как я и Джошуа. Ты также должен быть способен держать удар и у тебя должны быть яйца как у Кинг-Конга.

Ничего из вышеперечисленного у Джошуа нет. У него далеко не лучший двигатель в мире, нет жесткости и яиц, как у Кинг-Конга.

Кроме этого, у Джошуа должен быть идеальный план на бой, а просто поставить переднюю ногу вперед и атаковать, он не может, поскольку у него нет мужества, решимости и воли. У него нет ничего, чтобы победить Усика.

Если сопоставить все факты, и то, что он тренируется с Робертом Гарсией, то Джошуа попытается нанести сильный удар, чего не делал в первом бою, и таким образом нокаутировать Усика.

Но вы верите, что такая тактика приведет к победе? Думаю, Джошуа остановят через восемь раундов», – сказал Фьюри.

Реванш Джошуа и Усика запланирован в августе в Саудовской Аравии.

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