Исмаилов – о бое с Дациком: «Думаете, тупо из-за вашего желания буду его бить? Да, вы правы»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что хочет подраться против Вячеслава Дацика под эгидой Hardcore FC.
«Дацик реабилитировал свою карьеру, однозначно стал умнее, проявляет себя как хороший, улыбчивый парень.
И вы думаете, что я тупо из-за вашего желания или любопытства стану его бить?! Да, вы правы. Ваше желание и деньги Толяна [Сульянова] однозначно развязывают мне руки», – сказал Исмаилов.
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