Исмаилов – о бое с Дациком: «Думаете, тупо из-за вашего желания буду его бить? Да, вы правы»

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Российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что хочет подраться против Вячеслава Дацика под эгидой Hardcore FC.

«Дацик реабилитировал свою карьеру, однозначно стал умнее, проявляет себя как хороший, улыбчивый парень.

И вы думаете, что я тупо из-за вашего желания или любопытства стану его бить?! Да, вы правы. Ваше желание и деньги Толяна [Сульянова] однозначно развязывают мне руки», – сказал Исмаилов.

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