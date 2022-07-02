Исмаилов – о бое с Дациком: «Думаете, тупо из-за вашего желания буду его бить? Да, вы правы»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что хочет подраться против под эгидой .

«Дацик реабилитировал свою карьеру, однозначно стал умнее, проявляет себя как хороший, улыбчивый парень.

И вы думаете, что я тупо из-за вашего желания или любопытства стану его бить?! Да, вы правы. Ваше желание и деньги Толяна [Сульянова] однозначно развязывают мне руки», – сказал Исмаилов.

Дмитрий Кудряшов: «Бить Дацика - большое удовольствие. О таком даже не мечтал»

Дмитрий Кудряшов: «Если Дацик откажется драться со мной, то он просто трус»