Российский боксер прокомментировал выход в финал Гран-при PRAVDA, где подерется с .

«Бить Дацика — большое удовольствие. Раньше видел его только по телевизору, а теперь буду по нему бить. Это счастье.

Еще маленьким смотрел, как этот сумасшедший Тарзан вырубал людей, а теперь я уже дядя Дима и мы сойдемся с ним в квадрате. О таком даже не мечтал.

Когда будет бой? Информации не было, но вроде бы в конце июля или начале августа», – сказал Кудряшов.

В субботу Кудряшов победил Вагаба Вагабова нокаутом на первой минуте боя.

Кудряшов нокаутировал Вагабова за 50 секунд. В финале гран-при PRAVDA Дмитрий подерется с Дациком