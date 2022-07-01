Бигфут – Александру Емельяненко: «Федор может рассказать тебе, насколько сильные мои кулаки»

Теги Александр Емельяненко MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Антонио Силва Hardcore FC Бокс/MMA/UFC

Экс-претендент на титул UFC Антонио Силва отреагировал на организацию боя с Александром Емельяненко.

Ранее стало известно, что после боя с Вячеславом Дациков в сентябре Емельяненко проведет бой с Бигфутом на турнире Hardcore FC.

«Я принимаю этот вызов. Я уже победил твоего брата и думаю, он может рассказать тебе, насколько мои кулаки сильные и про ту боль, которую он чувствовал», – сказал Силва.

«Все видели, что в бою с Федором твоя победа была случайностью, поединок остановили из-за технического нокаута. Ничего ты там особого не показал, поэтому готовься быть битым», – ответил Александр.

Александр Емельяненко подерется с Бигфутом на турнире Hardcore MMA

Александр Емельяненко: «Обидчик моего брата Федора – Бигфут Силва. Интересен бы был наш с ним бой?»

 

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