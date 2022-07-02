Шлеменко считает, что Исмаилов не готовится к их бою: «Он весит 106 кг – разве это хорошая форма?»

Известный российский боец ММА Александр Шлеменко раскритиковал своего оппонента .

По мнению «Шторма», его соперник не готовится к поединку, который должен состояться в конце лета 2022 года.

«Последний раз, когда я видел Магу, он был не в форме. Когда мы с ним виделись на подписании контракта, он был прямо заметно не в форме.

Он там хвастается, что весит 106 килограммов – разве это хорошая форма? С такой формой Исмаилов не то что три, а и одного раунда не продержится.

Я пока не вижу, что он серьезно готовится. Я сейчас вешу 90 килограммов, то есть могу завтра скинуть вес и драться», – сказал Шлеменко.

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