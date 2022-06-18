Дмитрий Кудряшов: «Если Дацик откажется драться со мной, то он просто трус»

Российский боксер , вышедший в финал гран-при PRAVDA, где ему предстоит поединок против , отреагировал на слухи, что его оппонент намерен отказаться от боя.

«Нет, я об этом не слышал. Он же был согласен участвовать в гран-при. Мне непонятны его чувства в данной ситуации.

Если это действительно так, то тогда он не Дацик, а просто трус. Что еще можно сказать», – сказал Кудряшов.

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