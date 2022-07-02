Шлеменко не исключил отмену боя с Исмаиловым: «Я планирую выступить, но Магу ждать не собираюсь»

Теги Александр Шлеменко средний вес (MMA) Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что поединок против Магомеда Исмаилова может не состояться.

«Я сам не знаю, будет этот бой или не будет. Я точно могу сказать, что сидеть и ждать Магу не собираюсь. Я планирую выступать.

Будет этот бой – хорошо, не будет, значит, не будет. Надеюсь, что 26 августа – актуальная дата, потому что мы подписывали контракт на нее.

Даже если Маги не будет, то мой бой, наверное, должен состояться, я же готовлюсь к нему. По крайней мере, у меня есть запасные варианты.

У меня есть вариант подраться в Омске в своем промоушене. Хотелось бы сделать подарок для омичей», – сказал Шлеменко.

Шлеменко считает, что Исмаилов не готовится к их бою: «Он весит 106 кг – разве это хорошая форма?»

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