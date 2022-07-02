Шлеменко не исключил отмену боя с Исмаиловым: «Я планирую выступить, но Магу ждать не собираюсь»

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что поединок против Магомеда Исмаилова может не состояться.
«Я сам не знаю, будет этот бой или не будет. Я точно могу сказать, что сидеть и ждать Магу не собираюсь. Я планирую выступать.
Будет этот бой – хорошо, не будет, значит, не будет. Надеюсь, что 26 августа – актуальная дата, потому что мы подписывали контракт на нее.
Даже если Маги не будет, то мой бой, наверное, должен состояться, я же готовлюсь к нему. По крайней мере, у меня есть запасные варианты.
У меня есть вариант подраться в Омске в своем промоушене. Хотелось бы сделать подарок для омичей», – сказал Шлеменко.
Шлеменко считает, что Исмаилов не готовится к их бою: «Он весит 106 кг – разве это хорошая форма?»
Исмаилов про бой с Шлеменко: «Давайте пожелаем, чтобы этот поединок не закончился в первом раунде»