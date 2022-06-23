Бивол про бой с Бетербиевым: «Я очень взбудоражен возможностью объединить все пояса»

Чемпион WBA в полутяжелом весе ответил на вопрос о возможном поединке с обладателем титула WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.

«Моя цель — подраться за звание абсолютного чемпиона. Я смотрел бой Бетербиев — Джо Смит.

Как я говорил раньше, я очень взбудоражен возможностью объединить все пояса», – сказал Бивол.

18 июня Бетербиев победил Смита техническим нокаутом во втором раунде. Бивол в мае защитил титул, одолев единогласным решением судей Сауля Альвареса.

Тренер Бетербиева: «Мы не уверены, станет ли бой с Биволом самым сложным для Артура»

Артур Бетербиев: «Я хочу боя с Биволом, но не могу сказать, что будет дальше»