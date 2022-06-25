Головкин про победу Бивола над Канело: «Для меня не было ничего нового»

Чемпион WBA и IBF в среднем весе прокомментировал победу чемпиона WBA в полутяжелом весе над абсолютным чемпионом суперсреднего дивизиона Саулем Альваресом.

«Многие в это не верят, но я буду откровенен — я не смотрел весь бой, только лучшие моменты. Для меня не было ничего нового.

Канело был Канело, Бивол был Биволом. Просто у кого-то не получилось. У кого-то был хороший день, а у кого-то плохой», – сказал Головкин.

Третий бой между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

Канело и Головкин провели первую дуэль взглядов перед трилогией

Бивол не заинтересован в поединке с Головкиным: «Не знаю, нужен ли бой, в каком весе и ради чего?»