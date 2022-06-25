Головкин про победу Бивола над Канело: «Для меня не было ничего нового»

Чемпион WBA и IBF в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал победу чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола над абсолютным чемпионом суперсреднего дивизиона Саулем Альваресом.
«Многие в это не верят, но я буду откровенен — я не смотрел весь бой, только лучшие моменты. Для меня не было ничего нового.
Канело был Канело, Бивол был Биволом. Просто у кого-то не получилось. У кого-то был хороший день, а у кого-то плохой», – сказал Головкин.
Третий бой между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.
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