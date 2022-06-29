Промоутер Усика: «Джошуа прямо в ринге после боя воспользовался правом на реванш»

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBO, WBA и WBO Александра Усика, заявил, что британец Энтони Джошуа попросил о реванше сразу после первого поединка.

Напомним, что осенью 2021 года боксеры разделили ринг в Лондоне, тогда убедительную победу судейским решением одержал украинец.

воспользовался своим правом на реванш сразу после объявления результата боя.

Он прямо в ринге сказал: «У нас все еще есть реванш, увидимся в реванше». Поэтому меня вообще не удивило, что он решил провести незамедлительный реванш», – сказал Красюк.

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