Александр Усик: «Представление украинского народа дает мне дополнительную силу в бою с Джошуа»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усика поделился настроем перед боем с .

«Поединок с Джошуа вдохновляет украинцев, и больше людей меня поддерживают. Представление украинского народа давало и дает мне дополнительную силу в бою.

Посмотрим, как все сложится в реванше. Первый поединок был невероятным», – сказал Усик.

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). В первом поединке в сентябре украинец победил единогласным решением судей.

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