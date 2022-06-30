Александр Усик: «Меня попросили, чтобы я уехал из Украины и согласился на реванш с Джошуа»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе рассказал о тренировочном лагере в преддверии боя с , а также о намерении вернуться на Украину сразу после боя 20 августа.

«Меня попросили, чтобы я уехал из Украины и согласился на реванш с Джошуа.

Тренировочный лагерь продолжает быть тяжелым, но у меня еще много времени, чтобы восстановить свою форму, которая стала чуть хуже.

Что значит, если реванш будет удачным? Он будет удачным. Мой народ будет очень радоваться, а я буду радоваться вместе с ними.

Как только я закончу бой и разберусь со всеми остальными делами, я немедленно поеду на Украину. Если у меня будет бой 20-го, то 22-го я буду на Украине», – сказал Усик.

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