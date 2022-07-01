Дэйна Уайт обратился к бойцам UFC: «Если не Конор – заткнитесь! Они говорят о денежных боях, но они сами не денежный бой!»

Президент UFC Дэйна Уайт обратился к бойцам промоушена, которые не довольны своей зарплатой.

«Я устал от разговоров о денежных боях. «Я хочу денежный бой, я хочу денежный бой»...

Вы что, все собираетесь драться с Конором Макгрегором? У меня нет сомнений, что Конор является тем самым парнем: он заполняет арены, продает билеты, платные трансляции и так далее.

Если вы не он, просто заткнитесь! Если вы не — заткнитесь! Парни говорят о денежных боях, но они сами не денежный бой!

Если вы хороший чемпион, ваши бои продаются, вы продаете PPV, вы получаете процент с продаж. Если вы не звезда PPV, заткнитесь и деритесь!» – сказал Уайт.

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