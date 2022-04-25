Президент UFC Дэйна Уайт назвал сроки возвращения экс-чемпиона двух дивизионов в октагон.

«Сейчас у меня нет ничего для него, потому что он не готов, а к лету вся картина может измениться.

Посмотрим, когда он будет реально готов драться. Когда врач даст ему 100-процентное разрешение, мы начнем искать ему возможных соперников.

Если все пойдет хорошо, мы рассчитываем на раннюю осень. Если его нога заживет правильно, и он получит разрешение полноценно тренироваться, тогда, возможно, он вернется в начале осени», – сказал Уайт.

Макгрегор не дрался с июля 2021-го, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье на UFC 264.

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