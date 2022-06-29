Дэйна Уайт хочет устроить бой Дариуша и Гамрота. Ранее босс UFC хотел свести Бенеила с Махачевым

Президент UFC назвал Бенеила Дариуша потенциальным соперником восходящего легковеса Матеуша Гамрота, одержавшего победу над Арманом Царукяном.

«Да, мне очень нравится идея поединка Гамрот – Дариуш, когда Дариуш восстановится от травмы и вернется обратно в строй», – сказал Уайт.

Ранее босс UFC настаивал, что следующим соперником должен стать , однако уроженец Дагестана желал драться за титул против . СМИ сообщают, что бой между россиянином и бразильцем может пройти осенью 2022 года.

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