Дэйна Уайт хочет устроить бой Дариуша и Гамрота. Ранее босс UFC хотел свести Бенеила с Махачевым

Президент UFC назвал Бенеила Дариуша потенциальным соперником восходящего легковеса Матеуша Гамрота, одержавшего победу над Арманом Царукяном.
«Да, мне очень нравится идея поединка Гамрот – Дариуш, когда Дариуш восстановится от травмы и вернется обратно в строй», – сказал Уайт.
Ранее босс UFC настаивал, что следующим соперником Бенеила Дариуша должен стать Ислам Махачев, однако уроженец Дагестана желал драться за титул против Чарльза Оливейры. СМИ сообщают, что бой между россиянином и бразильцем может пройти осенью 2022 года.
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