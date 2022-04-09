Конор попросил Уайта увеличить бонусы участников UFC 273: «Дэйна, 60 штук! Дай им мотивацию»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях обратился к президенту промоушена в преддверии UFC 273.

«Было здорово увидеть сегодня эту молодежь на пресс-конференции.

Предчувствую ли я большие сражения? Думаю, да! Вперед бойцы, сделайте это!

60 штук, Дана! Подними бонус, дай им мотивацию!» – написал ирландец.

Ранее стало известно, что помимо 50 тысяч долларов за «Лучший бой» и «Лучшее выступление» вечера на UFC 273 три лучших спортсмена по итогам голосования болельщикам получат бонусы биткоинами.

Бойцов UFC, начиная с турнира 9 апреля, будут награждать бонусом по итогам голосования фанатов

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