Конор попросил Уайта увеличить бонусы участников UFC 273: «Дэйна, 60 штук! Дай им мотивацию»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к президенту промоушена Дэйне Уайта в преддверии UFC 273.
«Было здорово увидеть сегодня эту молодежь на пресс-конференции.
Предчувствую ли я большие сражения? Думаю, да! Вперед бойцы, сделайте это!
60 штук, Дана! Подними бонус, дай им мотивацию!» – написал ирландец.
Ранее стало известно, что помимо 50 тысяч долларов за «Лучший бой» и «Лучшее выступление» вечера на UFC 273 три лучших спортсмена по итогам голосования болельщикам получат бонусы биткоинами.
Бойцов UFC, начиная с турнира 9 апреля, будут награждать бонусом по итогам голосования фанатов