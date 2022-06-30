Алекс Волкановски: «Попытаюсь пробить легендарную челюсть Холлоуэя и отправить его в нокаут»

Чемпион UFC полулегком весе поделился ожиданиями от боя с .

«У Макса легендарный подбородок. Я всегда говорю, что бойцу лучше не славиться гранитной челюстью, но его подбородок все равно легендарен.

Попытаюсь пробить челюсть Макса и отправить его в нокаут. Это было бы настоящим заявлением, потому что никому этого еще не удавалось сделать.

Очевидно, что он получит урон, но факт в том, что его подбородок не может держать удар вечно. Так что посмотрим, устоит ли он в этот раз.

Я хочу закончить бой досрочно и сделать это пораньше. Если поединок закончится в течение трех раундов, это будет моя досрочная победа», – сказал Волкановски.

Бой Волкановски и Холлоуэя состоится 2 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе.

Холлоуэй – о словах Хабиба: «Вокруг полно людей, которые несут разную чушь»

Волкановски – о втором поединке против Холлоуэя: «Это был действительной близкий бой»