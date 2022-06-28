Волкановски – о втором поединке против Холлоуэя: «Это был действительной близкий бой»

Чемпион UFC в полулегком весе признал, что второй бой против получился равным.

«Макс – претендент №1, и в прошлый раз у нас действительно был близкий бой.

Значит, люди все еще заинтересованы в нашем противостоянии. Именно поэтому мы снова будем драться», – сказал австралиец.

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