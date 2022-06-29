Холлоуэй – о словах Хабиба: «Вокруг полно людей, которые несут разную чушь»

Теги полулегкий вес UFC Хабиб Нурмагомедов Макс Холлоуэй Алекс Волкановски Бокс/MMA/UFC

Топовый полулегковес UFC Макс Холлоуэй отреагировал на прогноз Хабиба Нурмагомедова, поставившего на победу Алекса Волкановски в грядущем титульном поединке.

«Хабиб есть Хабиб. Он может говорить все, что угодно, но я понятия не имею, о чем он. В отличие от него, я все еще здесь, делаю свое дело, и с нетерпением жду этот бой.

Вокруг полно людей, которые несут разную чушь, и в эту субботу мы выясним, насколько они правы, и есть ли у меня еще огонь», – сказал Холлоуэй.

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