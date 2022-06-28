Волкановски – о трилогии с Холлоуэем: «Максу повезло, что он получил эту возможность»

Теги полулегкий вес UFC Макс Холлоуэй Алекс Волкановски Холлоуэй - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски высказался о грядущем поединке против Макса Холлоуэя.

По мнению австралийца, выигравшего два предыдущих поединка в этом противостоянии, Холлоуэй должен быть благодарен за предоставленный шанс.

«Макс известен как «Благословенный» Холлоуэй. Ему повезло, что он получил возможность третий раз встретиться со мной. В UFC пошли на это и я как чемпион согласился встретиться с ним, так что Холлоуэй оказался в очень удачном положении.

Поэтом он должен быть доволен возможностью, которую получил, особенно после двух поражений. Я сомневаюсь, что в каком-то другом дивизионе, кто-то мог получить такой шанс», – сказал Волкановски.

Холлоуэй – о трилогии с Волкановски: «Фанаты хотят, чтобы лучшие сражались между собой»

Хабиб: «Волкановски защитит свой титул в бою с Холлоуэем»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные