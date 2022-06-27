Хабиб: «Волкановски защитит свой титул в бою с Холлоуэем»

Теги полулегкий вес UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Макс Холлоуэй Алекс Волкановски UFC 276 Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на бой между чемпионом полулегкого дивизиона Алексом Волкановски и Максом Холлоуэем.

«Волкановски меня очень впечатлил своими последними выступлениями.

Мне нравится Холлоуэй, ничего личного, но я думаю, Волкановски защитит свой титул.

У них примерно сопоставимый опыт, но Волкановски чаще дерется, и я думаю, он, как и Исраэль Адесанья, защитит свой чемпионский пояс», – сказал Нурмагомедов.

Бой между Волкановски и Холлоуэем состоится 2 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе.

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