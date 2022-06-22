Дэйна Уайт: «После того, как бой Волкановски с Холлоуэем закончится, Алекс может делать все, что пожелает»

Президент UFC Дэйна Уайт не против желания чемпиона полулегкого дивизиона подняться в весе.

3 июля на UFC 276 у Волкановски запланирован бой с .

«Он один из тех парней, которые заслужили всеобщее уважение. Бой с Холлоуэем имеет для него смысл.

После него этот парень может делать все, что пожелает.

Захочет ли он подняться в весе или бросить вызов кому-то из легкого дивизиона, или захочет сделать еще что-нибудь — я буду согласен на все», – сказал Уайт.

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