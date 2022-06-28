Царукян – о поддержке от Махачева: «Соперники должны друг друга поддерживать»

Легковес UFC Арман Царукян отреагировал на слова топового бойца дивизиона Ислама Махачева, поддержавшего армянского спортсмена после поражения от Матеуша Гамрота.
«Конечно, приятно, когда такие люди поддерживают тебя. Абсолютно приятно. Несмотря на то, что мы соперники, мы должны друг друга поддерживать и поздравлять», – сказал Царукян.
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