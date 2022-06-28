Царукян – о поддержке от Махачева: «Соперники должны друг друга поддерживать»

Легковес UFC Арман Царукян отреагировал на слова топового бойца дивизиона , поддержавшего армянского спортсмена после поражения от Матеуша Гамрота.

«Конечно, приятно, когда такие люди поддерживают тебя. Абсолютно приятно. Несмотря на то, что мы соперники, мы должны друг друга поддерживать и поздравлять», – сказал Царукян.

Махачев поддержал Царукяна: «Держи голову выше, тебя ждет большое будущее»

Матеуш Гамрот – о разговоре с Хабибом: «Он сказал, что в будущем я подерусь с Махачевым»