Дариуш про фаворита в бою Оливейра – Махачев: «На волосок склонюсь в сторону Ислама»

Легковес UFC Бенеил Дариуш назвал фаворита в вероятном поединке между и .

«Трудно сказать, кто победит, потому что мы никогда не видели Ислама под давлением. Чарльз способен на это. Он очень атакующий боец, на это очень увлекательно смотреть.

Вопрос в том, сможет ли Махачев перевести Оливейра в партер, оказывать там давление и сломать его? Если Чарльз будет таким же агрессивным, то Исламу будет трудно сократить дистанцию. Это все усложнит для него — это непростое уравнение.

Будет круто, если этот поединок состоится. Конечно, я бы предпочел провести бой с Исламом, но если нет, то это будет захватывающий бой.

Я склонюсь в сторону Ислама, но не сильно, только на волосок», – сказал Дариуш.

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