Матеуш Гамрот – о разговоре с Хабибом: «Он сказал, что в будущем я подерусь с Махачевым»

Рейтинговый легковес UFC Матеуш Гамрот рассказал о беседе с бывшим чемпионом дивизиона .

Поляк и ушедший в отставку боец встретились возле октагона после победы Гамрота над .

«Сегодня я говорил с Хабибом, и он сказал мне, «Поздравляю с победой. Ты хороший парень. Уверен, в будущем вы встретитесь с Исламом».

Так что я держу пальцы крестом за Ислама. Думаю, он побьет в следующем поединке, а я хочу драться с , чтобы потом встретиться с Исламом. План прост», – сказал Гамрот.

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