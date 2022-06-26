Матеуш Гамрот – о разговоре с Хабибом: «Он сказал, что в будущем я подерусь с Махачевым»

Рейтинговый легковес UFC Матеуш Гамрот рассказал о беседе с бывшим чемпионом дивизиона Хабибом Нурмагомедовым.
Поляк и ушедший в отставку боец встретились возле октагона после победы Гамрота над Арманом Царукяном.
«Сегодня я говорил с Хабибом, и он сказал мне, «Поздравляю с победой. Ты хороший парень. Уверен, в будущем вы встретитесь с Исламом».
Так что я держу пальцы крестом за Ислама. Думаю, он побьет Чарльза Оливейру в следующем поединке, а я хочу драться с Джастином Гейджи, чтобы потом встретиться с Исламом. План прост», – сказал Гамрот.
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