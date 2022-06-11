Уайт объяснил, почему игнорировал Хабиба: «Ничего личного, он и Али достают меня вопросами о Махачеве»

Президент UFC Дэйна Уайт объяснил, почему не отвечал на сообщения , который уговаривает промоутера дать Исламу Махачеву бой за титул в легком весе. Босс организации при этом считает, что россиянину для начала нужно провести претендентский поединок.

«Он говорит, что я прочитал сообщение, и ничего ему не ответил? Да, это так, но здесь нет ничего личного.

Они с Али достают меня вопросами об , но у меня нет для них ответа. Я собираюсь организовать Исламу бой с . На этом все», – признался Уайт.

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