Уайт объяснил, почему игнорировал Хабиба: «Ничего личного, он и Али достают меня вопросами о Махачеве»

Президент UFC Дэйна Уайт объяснил, почему не отвечал на сообщения Хабиба Нурмагомедова, который уговаривает промоутера дать Исламу Махачеву бой за титул в легком весе. Босс организации при этом считает, что россиянину для начала нужно провести претендентский поединок.
«Он говорит, что я прочитал сообщение, и ничего ему не ответил? Да, это так, но здесь нет ничего личного.
Они с Али достают меня вопросами об Исламе Махачеве, но у меня нет для них ответа. Я собираюсь организовать Исламу бой с Бенеилом Дариушем. На этом все», – признался Уайт.
Дэйна Уайт – о следующем бое Чимаева: «Пока у меня для него ничего нет»
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