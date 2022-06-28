Холлоуэй – о плане на бой с Волкановски: «Я пойду туда за финишем»

Топовый полулегковес UFC Макс Холлоуэй поделился планом на третий поединок против Алекса Волкановски. Напомним, что два предыдущих боя остались за австралийцем.
«Я не могу дождаться. Очень многое на кону. На кону история и наследие. Я иду туда в поисках финиша. Я буду драться в этом бою, как и в любом другом. Как будто это мой первый и, возможно, последний поединок.
Я провел с этим парнем 10 раундов и сейчас чувствую себя хорошо. Я много раз говорил, что нам повезет, если в этот раз мы преодолеем все пять раундов», – сказал Холлоуэй.
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