Холлоуэй – о плане на бой с Волкановски: «Я пойду туда за финишем»

Топовый полулегковес UFC Макс Холлоуэй поделился планом на третий поединок против . Напомним, что два предыдущих боя остались за австралийцем.

«Я не могу дождаться. Очень многое на кону. На кону история и наследие. Я иду туда в поисках финиша. Я буду драться в этом бою, как и в любом другом. Как будто это мой первый и, возможно, последний поединок.

Я провел с этим парнем 10 раундов и сейчас чувствую себя хорошо. Я много раз говорил, что нам повезет, если в этот раз мы преодолеем все пять раундов», – сказал Холлоуэй.

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