Конор ответил Масвидалю: «Оскорбить твою маму? Мы с ней отлично ладим»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор ответил на слова Хорхе Масвидаля.

Ранее американский боец заявил, что Конор начал бы оскорблять мать Масвидаля, если бы был заинтересован в поединке с Хорхе.

«Оскорбил бы твою мать? Какой же ты жалкий лузер. Мы с твоей мамой отлично ладим», – написал Макгрегор в соцсетях.

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