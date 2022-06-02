Хорхе Масвидаль: «Бой с Конором – это огромная куча бабок. Но я хочу биться с Бернсом, потому что он мне нравится как боец»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль назвал двух самых интересных для него соперников.

«В поединке с есть смысл в плане денег. Это большой денежный бой, но так же для меня есть смысл в бою с . Мне нравится, как он дерется, нравится его стиль. Он выходит в октагон и выкладывается.

Мне понравилось, как он бросил мне вызов. Он сказал: «Эй, давай подеремся, давай выясним, кто из нас более жесткий ублюдок, давай побьем друг друга». Когда я восстановлюсь, я хочу биться с одним из этих парней.

Бой с Конором — это огромная куча бабок. Бернс так не продает, и это не оскорбление в его сторону. Просто он не такой популярный. Я хочу драться с ним, потому что он мне нравится как боец», – сказал Масвидаль.

Масвидаль про Конора: «Как боец он неплох, но как человека я просто не выношу эту крысиную суку. Он не будет драться со мной»

«У этого парня мозг, как у голубя». Конор ответил на вызов Масвидаля